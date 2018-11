Dermatolog Tümtürk: "Çok ürün iyi bir cilt anlamına gelmiyor”

Son yıllarda cilt bakımı ürünlerinin çeşitliliğinin artmasından dolayı gereksiz ürün kullanımının arttığını belirten Dermatolog Ayşe Gökçe Tümtürk, "Çok ürün iyi bir cilt anlamına gelmiyor” dedi.

Son yıllarda piyasada cilt bakım ürünlerinin çeşitliliğinin ve özellikle internet yoluyla bilgi kirliliğinin yaygınlaşmasından dolayı dermatologlar olarak, yanlış kullanılan ürünler yüzünden bozulan ciltleri tamir etmekle uğraştıklarını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, fazla ürün kullanımının doğru olmadığına dikkat çekti. Doğru cilt bakımı için, uzman kişilerden öncelikle cilt tipine dair bilgi alınması gerektiğini dile getiren Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok ürün iyi bir cilt anlamına gelmiyor. Kadınlar ciltlerine çok düşkün olduğu için her duyulanın doğru olduğunu, her iyi olduğunu söylenen şeyin de iyi cilde iyi geleceğini düşünüyor. Ama bu bir tuzaktır, bu tuzağa düşmeyelim. İlla ki cilt bakım merkezlerine gidip de cilt bakımı yaptırmamız gerekmeyebilir. Önerilen doğru ürünleri düzenli olarak kullanmak da cilt bakımı için yeterlidir. Biz dermatologlar son zamanlarda yanlış ürünlerden dolayı bozulan ciltleri tamir etmekle uğraşıyoruz. Bundan 25-30 yıl önce bu kadar kozmetik ürün yoktu ve bu kadar kolay ulaşılır değildi. Bu ürünler o kadar çok arttı ki, insanlar neyi ne şekilde kullanacaklarını bilmiyorlar. Üzerinde vaat edilen her şeyin olacağını zannediyorlar. Bu bakımdan ürün kullanırken önümüze gelen her ürünü almayalım. Cildimiz kuru ise biraz yağlı, yağlı ise yağ arındırıcı ürünler kullanmayı tercih edebiliriz.”

Cilt temizliği de bakımdır

Doğru cilt bakımı için pahalı kliniklere gitmek gerekmediğini, klasik yöntemlerle yapılan cilt temizliklerinin bile yeterli olacağını belirten Dr. Tümtürk, "İlla ki gidip herhangi bir klinikte peeling yaptıramıyorsanız da örneğin çok klasik ve eski bir yöntem olan kese denenebilir. Kese sayesinde üstteki ölü deriyi atmış olursunuz ve derinizin kanlanmasını artırmış olursunuz. Bu gibi az ve öz yöntemlerle sağlıklı bir cilde kavuşabiliriz” diye konuştu.