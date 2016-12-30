Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:19

"Dersler zor değil, motivasyon yetersiz"


30 Aralık 2016 14:19

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı’nın aile eğitim seminerleri devam ediyor. Bu doğrultuda Şehir Tiyatrosu’nda "Oku, Düşün, Uyan" adı altında bir seminer düzenlendi.
KAYMEK bünyesinde çalışmalar yapan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği seminere konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Sait Çamlıca katıldı. Gençlere ve ailelere yönelik iki ayrı seminer için Kayseri’ye gelen Çamlıca, gençlere verdiği seminerde önemli uyarılarda bulundu.
Dünyanın hiçbir ülkesinde çalışmadan başarılı olunamayacağını vurgulayan Çamlıca, "Elde etmek istediğiniz şeyi önce hak edecek kadar bedel ödemelisiniz" dedi. Konuşmasında özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere seslenen Çamlıca, "Sınavlar zor değil, motive olmakta zorlanıyorsunuz. Hayat sizin hayatınız. Bizim yapabileceğimiz tek şey ’Ha gayret’ demektir. Siz, kendiniz için çalışma iradenizi ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
1
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç