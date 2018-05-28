Dev projede ikinci uzlaşma

Uygulama Etabında uzlaşma görüşmeleri başladı. Vatandaşlar uzlaşma görüşmelerine büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ikinci etap uzlaşmalarında da halkın rızasını alacaklarını belirtti. Bir grup Sahabiyeli Başkan Çelik’e proje için dua ettiklerini dile getirdi.

Uygulama Etabı uzlaşma görüşmelerinin ilk gününe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlarla görüştü ve projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzlaşma görüşmelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, dev maket üzerinden yeni yaşam alanlarını incelediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, halkın uzlaşma görüşmelerine gösterdiği yoğun ilgiyi güven duymalarına bağladı. 1. etap inşaatın hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “İnşaatımızın hızını gören hemşehrilerimiz Büyükşehir Belediyemizin bu projeyi en iyi şekilde yapacağına inandıkları için uzlaşma görüşmelerine böylesine ilgi gösteriyorlar. İnşallah ikinci etabın uzlaşma görüşmeleri de halkın rızası ile sonuçlanacak. Birinci etapta 622 daire ve 55 iş yerinin inşaatına başladık. İkinci etapta da 540 daire yapacağız. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı uğurlu osun” dedi.

“KABE’DE İSMİNLE DUA EDECEĞİM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik bir grup Sahabiyeli ile proje hakkında bir süre görüştü. Uzlaşma görüşmeleri için gelen hak sahipleri projeyi çok beğendiklerini belirttiler. Bir hak sahibi ise Başkan Çelik’e her gün dua ettiğini, önümüzdeki hafta gideceği Kabe’de de ismini vererek dua edeceğini söyledi ve “Allah razı olsun” dedi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. Uygulama Etabı Açık Sokak, Boylar Sokak, Yıldırım Caddesi ile Prof. Fevzi Fevzioğlu caddesi arasında kalan alanı kapsıyor.