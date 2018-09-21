Develi 150 Yataklı Devlet Hastanesi Açılış Süreci Değerlendirildi

150 yataklı Kayseri Develi Devlet Hastanesi'nin açılışı münasebetiyle, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Develi Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Yıldızhan, İdari Mali İşler Müdürü Esat Tuna katıldı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Kayseri Develi Devlet Hastanesi'nin tıbbi cihaz envanter listesini ve mefruşat listesini hakkında bakanlıkta daire başkanımız Hüseyin Dalgalı ve sağlık bakanlığı bürokratları ile görüşerek son karar aşamasına getirildi.

Yapılan planlamalarla birlikte Develi ilçesi 18 erişkin yoğun bakım yatağı, 8 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 8 palyatif yatağı, 6 ameliyathane odası, 16 cihazlı diyaliz merkezi ile toplamda 150 yataklı modern cihazlar ile donanımlı 28.886 metrekare kapalı alana sahip yepyeni bir hastaneye kavuşacak. Böylece Develi halkı başta olmak üzere, çevre ilçelere ve Kayseri'ye daha güzel daha kaliteli tıbbi hizmet verileceği bildirildi.