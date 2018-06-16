Develi Belediye Başkanı Cabbar: “Her iş bizim işimiz”

İlçede alt yapı, çevre gibi yalnızca rutin belediyecilik faaliyetleriyle ilgilenmediklerini, ilçenin sosyal gelişimini sağlayacak tüm projelerin içinde yer almaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Cabbar, “Bizler Develi’deki her kesime hitap ederek, vatandaşlarımızın daha güzel bir geleceğe sahip olmaları adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu yola, ‘Her iş Bizim İşimiz’ sloganıyla çıkmıştık. Develi’mize katkı sağlayacak bir şey varsa onun peşine gittik” dedi.

Çanakkale Develi’ye taşınacak

Başkan Cabbar, Develi’de yapılan ya da hazırlık aşamasında olan sosyal projelere dair şu bilgileri verdi:

“İzmit Belediyesiyle kardeş belediyeyiz. Kayseri’de de bir ilk olan Çanakkale Parkının inşaatı şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında, Kayseri’de başta öğrencilerimiz olmak üzere bir çok kesim tarafından ziyaret edilecek, milli ve manevi duyguları ön plana çıkaracağımız ve heykelleriyle, farklı öğeleriyle Çanakkale ruhunu yansıtacak bir park olacak ve burası sayesinde Develi farklı bir vizyona kavuşacak.”

“Öğrencilerimizi sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz”

“Develi Belediyespor olarak Türkiye Voleybol 2. Ligi’nde bir takımımız var. Başta voleybol olmak üzere, diğer spor brançları ve kurslara gençlerimizi yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak durarak daha güzel zaman geçirmeleri adına çalışmalar yapıyoruz. Erciyes Dağı hemen yanı başımızda ve artık Erciyes Kayak Tesisleri ülkemizde ön plana çıkan tesisler arasına girdi. Bizler de Develi Belediyesi olarak hemen yanı başımızdaki hazineyi değerlendirmek adına Develi Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında kayak kulübümüzü oluşturduk. Ayrıca ilçemizde kayak sporunu sevdirmek amacıyla öğrencilerimizi, hocaları eşliğinde her yıl kayak öğrenmesi için Erciyes’e gönderiyoruz.”

“Öğrencilerimize el yıkama alışkanlığı edindireceğiz”

“Yakında gerçekleştireceğimiz bir başka çalışmayla da tüm ilkokullarda öğrencilerimize oyuncaklı sabun hediye edeceğiz. Çocuklarımız sabunun içerisindeki oyuncağı elde etmek için ellerini yıkayacak ve bu bir süre sonra el yıkama alışkanlığa olarak kendilerine dönecek. Oyuncaklı sabunumuzun yanında ailelerimizi ve çocuklarımızı bilinçlendireceğimiz paketler de olacak.”

“Sultan Sazlığında doğal konaklama alanları için çalışmalarımız var”

“Sultan Sazlığı Kayseri’mizin göz bebeği ama Develi’mizin bağrından çıkmış, gerçekten doğal güzellik olarak içerisinde 300’e yakın kuş barındıran muhteşem görselliğe sahip bir yer. Bizler Develi Belediyesi olarak oradan elimizi çekmiyoruz ama maalesef ülkemizde yeterince tanınmıyor ve gerekli ilgiyi görmüyor. Hem sit alanı olması hem Milli Parkların alanı dahilinde bulunmasından dolayı bizlerin oraya yatırım yapmamız mümkün değil. Ancak Milli Parklar Genel Müdürlüğüne müracaatlarımız var. İnanıyoruz ki, eğer Sultan Sazlığında doğal konaklama alanları olursa, daha fazla turist geleceğine ve buranın daha çok tanınacağına inanıyorum. Bizler de Develi Belediyesi olarak her yıl Sultan Sazlığı Foto Safari etkinliği düzenliyoruz. En son yaptığımız programımızda Türkiye’nin değişik yerlerinden 170 fotoğraf sanatçımızı ağırladık.”

Aşık Seyrani şiirleri Uğur Işılak besteleriyle birleşti

“Aşık Seyrani Develi’mizin en büyük değerlerinden birisi. Her yıl uluslararası düzeyde festivallerle anma etkinliği yapıyoruz. Bu yılda 2-4 Ağustos tarihleri arasında festivalimizi yapacağız. Hem Seyranimizi anacağız hem de Develi dışında yaşayan hemşehrilerimizin sıla-i rahim yapmaları için fırsat oluşturacağız. Bu yıl festivalimize yeni iki öğe ekleyeceğiz. Aşık Seyrani’nin şiirlerinden 10’unu seçerek, Sanatçı Uğur Işılak ile bir protokol imzalayadık ve şiirlerin bestelenmesini sağladık. Festivalimizi bunları bir CD halinde gelen konuklarımıza takdim edeceğiz. Bir de Uğur Işılak festivalde bunları seslendirecek. Ulusal düzeyde de 4-6 Ekim tarihleri arasında Seyrani çalıştayı gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 100 akademisyenle iletişime geçtik. Gelen bildirileri de kitaplaştırarak Seyrani ile ilgili yeni bir kaynak oluşturulmasını sağlayacağız.”