Türkiye Kayak Federasyonu, Snowboard Minikler ve Çocuklar için Gelişim Yaz Kampına Kayseri’den 10 sporcu katıldı. Katılan 10 sporcudan 5 i Develi Belediye Spor Kulübü sporcusu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kampa dair açıklamasında, “Türkiye Snowboard Şampiyonasında Minikler ve Çocuklar kategorilerinde başarı gösteren 5 sporcumuz Yaz Gelişim Kampına katıldı. Geleceğin sporcularına gerekli desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay’a, Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye,Develi Belediye Spor Kulübü Antrenörümüz ve Milli Takım Snowboard Antrenörü Ahmet Aras’a ve Sporcularımızın ailelerine teşekkür ederim. Develi Belediyesi olarak her daim sporcunun yanında olduğumuzu belirtiyorum” dedi.

Yaz gelişim kampı 30 Haziran -10 Temmuz arasında Bilecik Bozüyük’te yapılıyor.