Develi Belediye Başkanı Cabbar, bu sene dolu dolu bir festival geçirdiklerini ve bugüne kadar en iyisi diyebilecekleri bir etkinliğe imza attıklarını belirtti. Sanatçı Uğur Işılak’ın seslendirmiş olduğu Seyrani Türküleri’ni bir albüm haline getirerek yeni nesillere Seyrani’nin tanıtılması adına çok önemli bir eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Seyrani Türküleri albümünün çok konuşulacağını ifade eden Başkan Cabbar: “Aşık Seyrani bizim Develi’mizin gerçekten bir değeridir. Sizlerin de söylediği gibi bizler yıl boyunca mümkün olduğunca Aşık Seyrani’mizin tanıtılması için ve daha çok insana ulaşabilmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu sene de dolu dolu bir festival geçirdik. Çeşitli illerimizden aşıklarımız ilçemize getirdik. Yöresel halk danslarını icra ettiler. Hepsinden önemlisi ve bugüne kadar yapılmış olan etkinlikler de belki de en iyisi diyebileceğimiz güzel bir işe imza attık. Sanatçı Uğur Işılak’ın seslendirmiş olduğu ‘Seyrani Türküleri’ isminde bir albüm hazırlığı yaptık. Burada 10 tane Aşık Seyranimizin şiirini belirleyerek usta sanatçı Uğur Işılak’a verdik. Güzel bir albüm ortaya çıkardık. Bu albümle de inanıyorum ki Aşık Seyranimiz daha çok insanlara ulaşabilecek ve bilinme noktasında Develi’nin belki de ülkemizin dışına taşarak böyle bir katma değer üretmiş olacağız. Bu yaptığımız çalışmayı gerçekten önemsiyor ve özellikle yeni nesillere Aşık Seyrani’nin tanınması ve dağıtılması adına çok önemli bir eser bıraktık diye düşünüyorum. Ben umuyorum ki ülkemiz genelinde Uğur Işılak’ın seslendirmiş olduğu bu albüm çok tutulacak. Bizler şimdiden ikinci bir albüm için yollara koyulduk. Seyrani o kadar kültürel bir zenginliğe sahip ki o kadar güzel bir eserleri var ki o eserleri de şimdiden taramaya başlayıp inşallah bundan sonra da ikinci hatta daha fazlasını yaparak Seyranimizin bizden sonra ki nesillere daha iyi tanıtılması adına en büyük hazinedir” diye konuştu.

Sanatçı Uğur Işılak’ın milli değerleri düşünceleri ile dışarıya yansıtan biri olduğunu vurgulayan Develi Belediyesi Başkanı Mehmet Cabbar, “Uğur Işılak bizim ülkemiz de gerçekten çok sevilen ve milli kültürümüzün milli düşüncelerimizin seslenişimizi dışarıya yansıtan bir kişiliğe sahiptir. Herkes tarafından sevilen ama özellikle o milli düşüncelerimizi ve o zenginliğimizi dışarıya yansıttığını düşündüğümüz bir sanatçıdır. O yüzden bu sanatçımızı seçtik. Biz yaptığımız o konseri izlediğimiz zaman ne kadar kaliteli bir iş yaptığımızı orada da gördük. Uğur Işılak tamamen gönlüne yüreğine sağlık çok güzel icra etmiş” dedi.

Develi Belediyesi Başkanı Cabbar ayrıca arzu eden vatandaşların Develi Belediyesi veya Kültür Turizm Müdürlüğüne gelerek zengin hazineden ücretsiz faydalanabileceğini ifade etti.