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04 Eylül 2018 14:10

Develi Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarına başladı

Kamu kurum ve kuruluşların temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Develi Belediyesi ekipleri son olarak camilerin de temizlik çalışmalarına başladı.

Develi Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarına başladı

04 Eylül 2018 14:10


Develi’nin tarihi sembollerinden olan Y. Develi Sivasitti Hatun Cami ve Ulu Cami’de temizlik çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Ekiplerimiz bir yandan okullarımızın temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütürken bir yandan da camilerimizin temizliği ile ilgilenmektedirler" dedi.


Başkan Cabbar, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla tertemiz bir Develi için ekiplerimiz yoğun tempo gayretlerini sürdürmektedirler. İnşallah belirlenen ajanda ile camilerimizdeki bu temizlik çalışmaları devam edecektir” diye konuştu.




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