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17 Ağustos 2018 13:27

Develi Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Develi Belediyesi ilçe sakinlerinin kurban ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için ekip ve ekipmanlarıyla hayvan pazarı ve kesim yerlerini Kurban Bayramına hazır hale getirildi.

Develi Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

17 Ağustos 2018 13:27


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın talimatı ile Develi Belediyesine ait hayvan pazarı ve hayvan kesim yerinde gerekli temizlik, hijyen ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının yanı sıra bayram süresince nöbetçi zabıta ekipleri ve kurban yakalama timi de gerekli ekipmanlarıyla kurban bayramı hazırlıklarını tamamladı. Huzur ve sükunet içerisinde bir bayram için tüm ekiplerin hazır kıta olduğunu belirten Başkan Cabbar “Her sene olduğu gibi inşallah bu sene de Develimizde huzurlu bir bayram geçirmek için Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanılan bir aksaklık sebebiyle hemşerilerimizin Belediyemizle irtibata geçmesi durumunda ekiplerimiz acil bir şekilde gerekli müdahaleyi yapacaklardır. Keseceğimiz kurbanların Rabbimiz katında kabul edilmesi duasıyla tüm hemşerilerime hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




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