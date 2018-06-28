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28 Haziran 2018 12:12

Develi Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti

Develi Belediyesi bünyesinde görev yapan tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sağlık kontrolü yapıldı.

Develi Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti

28 Haziran 2018 12:12


Akciğer grafiğinin çekildiği sağlık taramasında daha sonra solunum fonksiyon (sft), işitme (odio), ve kan testleri de alındı. Yapılan sağlık taramasını çok önemsediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “İş Güvenliği ve Sağlığı kapsamında yürütülen her türlü faaliyetin personelimizin hayrına olacağını düşündüğümüz için, yürütülen hizmetlerden maksimum fayda elde etmek istiyoruz. Her şeyin başı sağlık olduğu için yapılan bu sağlık taraması da can sıkıcı, moral bozucu durumlarla karşılaşmamak için önceden alınmış bir tedbir olarak Belediyemize ve personeline olumlu kazanımlar sağlayacaktır” dedi.




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