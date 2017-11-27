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27 Kasım 2017 14:16

Develi Belediyesi Voleybol Kulübünden muhteşem geri dönüş

Türkiye Voleybol 2.

Develi Belediyesi Voleybol Kulübünden muhteşem geri dönüş

27 Kasım 2017 14:16

Lig erkekler 4. Grup 7. hafta mücadelesinde Develi Kapalı Spor Salonunda karşı karşıya gelen Develi Belediye Spor ile Konya Pema Koleji karşılaşması Develi Belediyesinin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.


2-0 yenik düştüğü mücadelede seyirci desteğini de arkasına alan Develi Belediye Spor oyuncuları kendi sahasında 3-2 galip gelmesini bilerek, taraftarlarını sevindirdiler. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da heyecanla izlediği karşılaşma sonunda açıklamada bulunan Başkan Cabbar “Büyük bir azim ve inançla oyunu bırakmayarak galip gelmeyi başaran tüm sporcularımızı alınlarından öpüyor hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca bir an olsun desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah gruptan çıkarak playoffa gideceğiz” diyerek alınan galibiyeti Develili taraftarlara hediye etti. Develi Belediye Spor Voleybol Kulübü 8. Hafta karşılaşmasına Kayseri Sahabiye Spor’la deplasmanda yapacak.




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