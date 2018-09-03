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03 Eylül 2018 17:11

Develi Belediyesi’nden ABD firmalarına geçit yok

Develi Belediyesi Meclisinde oy birliğiyle ilçe genelinde hiçbir ABD menşeli firmaya ruhsat izni verilmemesi kararı alındı.

Develi Belediyesi’nden ABD firmalarına geçit yok

03 Eylül 2018 17:11


Belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Mehmet Cabbar “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bugün Türkiye’ye yönelik esas tehlike ABD’den gelmektedir. Türkiye’nin tüm iyi niyetine rağmen ABD düşmanca tavır sergileyip direk Türkiye’nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğüne hedef almıştır" dedi.


Başkan Cabbar, "Ülkemiz dostluk ve iyi niyet kapsamından elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Fakat Amerika bütün bunlara rağmen düşmanlığına devam etmektedir. Bizler de Develi Belediyesi olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek olduğumuzu, bu dik ve kararlı duruşunun yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” ifadesinde bulundu.




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