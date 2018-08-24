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24 Ağustos 2018 10:48

Develi Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Develi’nin en önemli tarihi mekanlarından olan Elbiz içerisine Develi Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun alanı Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak çocuklara hediye edildi.

Develi Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

24 Ağustos 2018 10:48


Oyun gruplarının ve çevre düzenlemesinin ahşap malzemelerden yapıldığı ve zemininin komple yumuşak zemin olarak dizayn edildiği Elbiz Çocuk Parkı Kurban Bayramı süresince çocuklarla doldu taştı. Tarihi Elbiz Parkının bayram süresince daha da hareketli günler yaşadığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Zemininden, oyun gruplarının çeşitliliği ve çevre düzenlemesine kadar en ince ayrıntıların düşünüldüğü Elbiz Çocuk Parkını bayramdan önce tamamlayarak çocuklarımıza bayram şekeri tadında bir hizmette bulunduk. Hem Elbiz parkımızın daha da canlanmasını hem de çocuklarımızın keyifli vakitler geçirmesini sağlayacak olan oyun parkımızın çocuklarımıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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