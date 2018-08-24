Develi Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi

Oyun gruplarının ve çevre düzenlemesinin ahşap malzemelerden yapıldığı ve zemininin komple yumuşak zemin olarak dizayn edildiği Elbiz Çocuk Parkı Kurban Bayramı süresince çocuklarla doldu taştı. Tarihi Elbiz Parkının bayram süresince daha da hareketli günler yaşadığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Zemininden, oyun gruplarının çeşitliliği ve çevre düzenlemesine kadar en ince ayrıntıların düşünüldüğü Elbiz Çocuk Parkını bayramdan önce tamamlayarak çocuklarımıza bayram şekeri tadında bir hizmette bulunduk. Hem Elbiz parkımızın daha da canlanmasını hem de çocuklarımızın keyifli vakitler geçirmesini sağlayacak olan oyun parkımızın çocuklarımıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.