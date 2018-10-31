Develi Belediyesi'nden eğitime destek

İlçemizde özellikle sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük mahallelerinde bulunan okullara Develi Belediyesi tarafından matematik domino, akıllı bloklar, taşıt kapmaca, trafik domino, matematik sudoku, şekillerle sudoku, tangram, uzayda saklambaç, koridor gibi materyallerle hazırlanacak olan zeka oyunları atölyeleri ile; oyunun çocuğunu dünyasındaki yerine dikkat çekilmesi, çocuğa zeka ve akıl oyunlarının temel kavramlarını anlatmak, bilgisayar, telefon ve tablet gibi teknoloji bağımlılığı riskini azaltmak ve çocuklara sıra dışı düşünme becerileri gibi nitelikler kazandırılmak istenmektedir.

İmzalanan protokol sonrası eğitime desteklerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak “Söz konusu eğitim olduğunda Başkanımızı her zaman yanımızda buluyor olmamız bizler için büyük bir şans. Kendisine eğitime vermiş olduğu desteklerinden dolayı şahsım ve tüm eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi. Teknolojinin büyük kazanımlarla birlikte özellikle çocuklar için ciddi tahribatlara yol açabileceğini belirten Başkan Cabbar “Yavrularımızın biyolojik gelişimleri kadar zihinsel gelişimlerini de dikkate almalı, zihinlerini kirletecek her türlü tehlikeden onları korumalı, zihni melekelerini güçlendirecek projeler üretmeliyiz. İşte bu sebeple Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız bu projede geleceğimiz olan yavrularımızın zihinlerini geliştirmek, onlara doğru düşünmeyi ve muhakeme yapmayı öğretecek oyunları Belediyemizin kuracağı zeka oyunları atölyesi ile geliştirmeyi düşünüyoruz. Yavrularımızın geleceği için halisane niyetlerle yapılan bu protokolün hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.