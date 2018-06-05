Develi Belediyesinden kardeşlik iftarı

İftar sonrasında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “24 Haziranda yapılacak seçim, sadece milletimizin değil bütün bir ümmetin geleceğini etkileyecektir. Unutmayalım ki reisimiz Cumhurbaşkanımıza bütün bir ümmet dua etmektedir. Ayrıca kalbi Develi sevgisi ile dolu olan Sami Dedeoğlu ağabeyimizin yarım kalan projelerinin de tamamlanması için bu seçimde Develililer olarak tam destek vermeye hazırız” diye konuştu.

İftar programı İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak’ın yaptığı yemek duasının ardından sona erdi.