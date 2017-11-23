Develi Belediyesi’nden Yunanistan’a çıkartma

Dr. Recep Özkan’dan oluşan heyet; Yunanistan’ın Kozan İli Vathylakkos (Çukuryurt) Köyünde faaliyet gösteren ‘Vathylakkos’taki Kapadokya Faraşalılar Derneği’nin daveti üzerine ziyarette bulundu.

Lozan Antlaşması gereği 1924 yılında mübadele ile Develi’nin Çukuryurt, Yaylacık, Satı, Taşçı, Hoşça, Beşkardeş, Zile, Yenice ve Karacaviran mahallelerinden göç edenlerin torunları 2015 yılının Mayıs ayında ata topraklarını ziyaret etmek için Develi’ye gelmişler ve Develi Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve mihmandarlığında ziyaretlerde bulunmuşlardı. Develi Belediyesi’nin misafirperverliğinden etkilenen mübadele torunları ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için Develi Belediyesini de Yunanistan’ın Kozan iline davet etti. 1997 yılından beri ‘Vathylakkos’taki Kapadokya Faraşalılar Derneği’ adı altında faaliyet yürüten ve halkoyunu, kitap, fotoğraf ve diğer araç gereçlerle dede ve ninelerinin geleneklerini devam ettirme gayretinde olan dernek üyeleri ayrıca o dönemde bu topraklarda konuşulan Faraşa dilini de yaşatmak için faaliyetler yürütüyorlar. Buraya dair anılarını diri tutmak adına yerleşim alanlarını da Develi’den göç ettikleri köylerin isimlerini koyan, Vathylakkos (Çukuryurt), Patrana (Taşçı), Yanya (Zile ve Karacaviran Bölgesi), mübadillerin torunlarının Develi sevgisi Develi’den giden heyete duygu dolu anlar yaşattı.

Gösterilen yakın ilgiden, misafirperverlikten ve Develi sevgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediyesi heyeti; “Birbirimizi daha yakından tanımak ve bir zamanlar aynı köylerde dede ve ninelerimizin yaşadığı komşulukları tekrar canlandırmak adına yaptığımız ziyaretten büyük mutluluk duyduk. İnşallah bundan sonraki süreçte her iki tarafta atalarımızın beraberinde getirdiği barışçıl toplumsal belleğe katkı sağlayarak işbirliği içerisinde olacağız” dedi.