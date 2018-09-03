Develi Belediyesinin eğitime desteği devam ediyor

Gerek kırsal mahallelerde gerekse merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan okulların boya ve temizlik işlerini yürüten belediye ekipleri ayrıca okul çevresinde de gerekli çevre düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Okullar açılana kadar ihtiyaç duyulan okulların eksikliklerinin giderileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Her zaman söylediğim gibi eğitime yapılan hizmet en kutsal hizmettir. Okul sezonu başlamadan önce yavrularımızın tertemiz ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için yürüttüğümüz bu ve benzeri çalışmalarımız diğer kurumlarımızda da yapılacaktır” dedi.