Develi Beşir Derneğinden Yahyalı’ya Ziyaret

Ziyarette konuşan Beşir Derneği Develi Temsilcisi Mahmut Kılınç, derneğin Bakanlar Kurulu kararı ile umuma faydalı bir Dernek olduğunu yine Bakanlar Kurulu kararı ile izne tabi olmadan yardım toplaya bilen Dernek statüsüne ulaştığını belirtti.

Mahmut Kılınç, "Beşir gönüllüleri olarak çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinden sorumluyuz, ona göre çalışmalıyız. Derneğimiz bağışçılarının desteğiyle bugüne kadar gıda, giyim, eğitim, sağlık, vekaleten kurban kesimi, sıcak yemek dağıtımı ve su kuyusu gibi pek çok alanda yardım faaliyetleri yürüttü. Yaklaşan bir Kurban Bayramı münasebeti ile Beşir Derneği olarak kurban kesimi için çalışmalarımız başladı, bağış kurban çalışmalarımız var. Bu alınan bağış kurbanları, kesim yerlerindeki müftülük görevlisi hocalar, kesim işlemlerinin İslami şartlara uygunluğunu yerinde kontrol ediyor. Bağışçılardan alınan vekaletin kasap ve noter huzurunda açıklanmasıyla devam eden kurban kesim süreci, bağışçının kısa mesaj servisleri ve internet sayfasından bilgilendirilmesi ile tamamlanıyor. Kesimin her aşamasının koordinatörlüğünü üstlenen derneğimiz, kesimin herhangi bir aşamasında yaşanabilecek hatayı, hijyen problemini veya et israfını engellemeye yönelik önlem alıyor.Kurbanlıkları kontrol eden uzman veterinerler, kesimden sonra da etleri kontrol ediyor.Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan "Bağış Takip Sistemi" bölümüne tıklayarak, kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere imkanlar dahilinde videolu takip yöntemiyle rahatlıkla ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.