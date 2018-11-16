Develi beyaza büründü

Kayseri'nin Develi ilçesi, gece saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı etkili oldu.

Develi'de gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. İlçede yaya ve araç trafiğinde olumsuzluk yaşanmaması için Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezinde, kar ile birlikte güzel görüntüler oluştu.