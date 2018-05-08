Develi de Mesleki Okullar Tanıtımı Yapıldı

Etkinliğe Develi Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Siyasi Parti Temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Develi Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna programda yaptığı konuşmasında, "Şu günümüzde çok iyi anlaşılmalıdır ki, geleceğimize emin adımlarla yürümenin yolu inançla sağlam geçmişini bilen geleceği için hesaplar yapabilen gençlere ihtiyacımız olduğu çok belli. Bu dünyada kabul görmüştür. şuradan da gördüğünüz üzere böyle bir gençliğe sahip olmanın mutluluğu içindeyim. Herkeste aynı düşünceleridir. Dolayısıyla bu etkinliği sağlayan Öncelikle çocuklarımıza, onların başında duran öğretmenlere ve Emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise, "Merkezi sınav sistemimizin değişmesi ile birlikte, Develi’mizde Fen Lisesi ve Ahmed İslamoğlu İmam Hatip Lisesi sınavla öğrenci alan okullar olmuştur,İl Merkezi ve İl genelinde bu oran % 10 sınavla öğrenci alırken Develi’miz Öğrencisinin % 20 sini sınavla alacaktır. Bu Büyük Başarıda büyük emekleri olan il öğretim genel müdürü olan sayın Nazif Yılmaz’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Akademi pazarının peşini bırakacak değiliz ancak devlet politikamız gereği İslamın ana kaynağından Kur’anı Kerim’den ve sünneti seniyyeden öğrenmek için İmam Hatip okullarımızı güçlü tutmak zorundayız.Yine devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir,sözüyle meslek liselerinden diploma alan öğrencilerimiz bileğinin gücü alın teri zekası ahlaki ve dürüstlüğü ile toplumda söz sahibi olan esnaf ve sanatkarlar olarak yetişeceklerdir" diye konuştu.