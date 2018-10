Develi de Muhtarlar Günü Kutlandı

Develi ilçe meydanında düzenlenen törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Develi Kaymakamı Murat Duru, "Demokrasimizin gelişmesi için, vatandaşımızın halkımızın refah düzeyinin artması için muhtarlık müessese çok önemli. Osmanlı döneminde kullanılmaya başlanılan bu müessese yerel yönetim birimi olarak çok faydalı olduğu için Cumhuriyet döneminde de devam ettirilmiş ve bugün de devam ettiriliyor ilerleyen süreçlerde de devam ettirilecektir" dedi.

Kaymakam Duru, "Muhtarlarımıza çok değer veriyoruz önem veriyoruz Muhtarlarımızda bizlere çok yardımcı oluyor, mesela ben 20 yıllık meslek hayatım süresinde inanın ne kadar eksiklikler varsa mahallelerimizde köylerimizle ilgili muhtarlarımız bize iletiyorlar aynı şekilde Belediyemize Belediye Başkanımıza Muhtarlarımız iletiyor. O yüzden bende şöyle hitap ediyorum Baş Muhtarlarım diyorum çünkü biz kamu hizmetlerini sevgili muhtarlarımız ile birlikte veriyoruz sizleri çok seviyoruz. Ben 20 yıllık meslek hayatımda inanın Muhtarlarımıza çok çok önem verdim Muhtarlarımıza kapımızı sonuna kadar açtık, biliyorsunuz her bir mahallemize her bir köyümüze en az şuan itibari ile iki buçuk yıllık süreç itibari ile de her bir mahallemize, köyümüze en az üçer kere ziyaret ettik. Cuma günleri vatandaşlarımızın çok yoğun olduğu zamanlarda kalabalık olduğu zamanlarda gidiyorum hem sizler ile hem Muhtarlarımız ile vatandaşlarımız ile bütünleşiyoruz vatandaşlarımız bizlere sorunlarını iletiyor çözüm için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Kıymetli Muhtarlarım bizler yerel yöneticiler olarak ilçemizde yaşayan hemşerilerimize daha iyi yaşam sağlamak için çaba gösteriyoruz, burada bizim en büyük yardımcımız siz Muhtarlarımızsınız çünkü sizler mahallelerinizde, köylerinizde sevilen insanlarsınız, sevilen insanlarsınız ki seçildiniz ve bu hizmete layık olarak vatandaşımız tarafından o mührü cebinize gönlünüze koydunuz. O yüzden biz Develi Belediyesi olarak veya Belediye Başkanları olarak sizlerle çok koordineli bir şekilde, çok güzel bir şekilde, çok uyumlu bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz, bu noktada ben gerçekten şanslı bir Belediye Başkanıyım çünkü bizim mahallelerimizde ki köylerimizde ki Muhtarlarımızla çok güzel uyumlu bir birlikteliğimiz var, onlar zaten kendi mahallelerini daha güzel yapmak için konu ne olursa olsun vatandaşlarımızla bizlerle el ele tutuşarak o hizmetin oraya gelmesi için saygı çerçevesi içerisinde bu birlikteliği beraber yürütüyoruz, inşallah bundan sonrada bu birlikteliğimiz devam eder" diye konuştu.

Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu tarafından Muhtarlık müessesinin tarihçesi hakkında bilgi verdikten sonra program son buldu.