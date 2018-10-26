Develi de Tayini Çıkan Savcı Meltem Yiğit Demirci'ye Plaket Verildi

Develi Adliyesinde görevli savcı Meltem Yiğit Demirci'nin Siirt Adliyesine tayini çıkması münasebetiyle Develi Başsavcısı Selim Şerif bir veda yemeği düzenledi.

Yemeğe Başsavcı Selim Şeref, Hakime Nesrin Samsa Geçgin, Hakim Selam Bulut, Hakim Cemre Günay, Savcı Meltem Yiğit Demirci ve adliye personeli katıldı. Yemekten sonra Develi Başsavcısı Selim Şerif Siirt Adliyesine tayini çıkan Meltem Yiğit Demirci'ye bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.