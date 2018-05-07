Develi de Trafik Haftası Kutlamaları Başladı

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Siyasi Parti Temsilcileri Oda Başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, yaptığı konuşmasında, "Temel amacı insanlarımıza, vatandaşlarımıza, araç kullanan herkese trafik kurallarını hatırlatmak trafikle ilgili farkındalıkları oluşturmak. İşte bu farkındalık içinde bulunduğumuz, bu trafik haftası içerisinde. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, bizlere tavsiye ettiği bütün il ilçelerde böyle trafik kurallarına uyulması, trafik haftası, trafik güvenliği ile ilgili farkındalıkların oluşturulması noktasında bizlere talimatlar vermişlerdi" dedi ve şunları söyledi:

"Bu talimatlar doğrultusunda bizde ilçemizde kaymakamlığımızın başkanlığımızda Develi Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, ilgili amirlerimiz ile birlikte, gerçekten bugün çok faydalı çok daha farkındalık oluşturacak güzel bir organizasyonu hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün şu an itibariyle buraya katılanlar, trafik haftası trafik güvenliği ile ilgili buraya katılanlara bu organizasyon Trafik kurallarını hatırlatacak farkındalık oluşmasına büyük katkı sağlayacak, ancak buradaki çeşitli trafik kazaları ile ilgili fotoğraflar, kaza yapmış araçlar ve diğer arşivler burada asılı olarak duracak, Bunu gören bütün Develili vatandaşlarımız buradan ibret alacaklarını umut ediyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bugün güzel bir gün güzel bir haftayı icra ediyoruz, trafik haftası çünkü hayatımızın en önemli olgularından bir tanesi trafik. Şöyle geriye dönüp baktığımızda son 15 yılda gerçekten hepimizin Türk toplumu olarak ekonomik istikrarı yükseldiği için, buna paralel olarak da araç sayımız fazlalaştı. Hem maddi hem manevi olarak bizleri üzen trafik kazaları da arttı. Biraz önce değerli müdürüm çok güzel ifade ettiler" dedi. Başkan Cabbar, "Yapılan istatistiklere baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 98’i sürücü hatasından kaynaklanıyor. Bunun açılımı şudur ki bizler kurallara maalesef uymuyoruz, kırmızı ışıkta geçiyoruz ya da trafik levhalarına uymadığımız dan kazalara sebep veriyoruz. O yüzden lütfen eğer sevdiklerimizi kelime olarak değil de gerçekten Özden seviyorsak araca bindiğimiz zaman lütfen Trafik kurallarına ve kaidelerine uyuyalım" ifadesinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ise: "Tüm Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de trafik düzeni ve bakımından karayolu kullananların eğitimdeki önemlerini vurgulamak. kamuoyuna trafik güvenliğine yönelik duyarları artırılması ve trafik kazalarının azalması amacıyla Karayolu trafik haftası olarak kutluyoruz. Trafik kuralları yaya ve sürücülerin yolda giderken uyması gereken kurallardır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları ancak bu kurallara uymalarını bağlıdır. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu hepimiz biliyoruz, bu tür haberleri her gün gazetelerden okumakta televizyondan izlemekteyiz. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkasının hayatını tehlikeye atmaktır.

Bunu yapan kişiler kendilerinin ve başkalarının yaşama hakkına saygısızlık etmiş olurlar" dedi.

Programda öğrenciler trafikle ilgili gösteri yaptı şiirler okudu, Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar simülasyon aracına bindi.