Develi Fenese Mahallesinde parke çalışmaları tamamlandı

Mahalle içerisindeki Tuğra, Kuyulu, Akkuş, Armağan, Irmak ve Yağmur sokaklarını desenli parke ile kaplayan ekipler ayrıca Bilal Habeşi Cami ile Kadın ve Gençlik Merkezindeki cadde ve sokaklarda da benzer çalışmalar tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdiler. Mahalle sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletirken, Başkan Cabbar “Sıcak asfalt çalışmalarımızın yanı sıra desenli parkelerimizle de sokaklarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah yaz sonuna Develimizde bozuk, deforme olmuş hiçbir yol bırakmayacağız” dedi.