'Develi Gaceri' Cumhurbaşkanlığı Tohum Gen Bankası kaydında

Develi'nin en önemli tarımsal ürünlerinden olan 'Develi gaceri', Türkiye'nin tarım alanındaki potansiyelini harekete geçirmek adına kurulan ve 250 bin örnek kapasiteli, dünyanın 3. büyük tohum gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankası kaydına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından koordine edilen Türkiye Tohum Gen Bankasının kaydına giren gacer, pirinç ve işlenmiş bulgura alternatif kullanımı olan yüksek kalitede protein ve nişastaya sahip bir ürün. Yeni buğday çeşitlerin yanı sıra yörede bulunan eski yerel popülasyonlarda koruma altına alınarak, gerek gen kaynağı olarak gerekse ekonomik önemi olanların yeniden üretime kazandırılmasından dolayı dikkatleri üzerine çeken gacerin kendisine ulaştırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkür mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Tarım Seferberliği' projesinde sonuna kadar destekçileri olduğunu belirten Başkan Cabbar şöyle konuştu;

"Bizler de ilçemizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan gacerle bu projeye destek vermek istedik. Barındırdığı zengin besin değeri ve çağımızın en büyük problemlerinden olan obeziteye karşı alternatif bir ürün olan gacer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu tarafından heyecan ve özenle incelenerek Türkiye Tohum Gen Bankası kaydına alınması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere teşekkür mesajı göndererek bizleri onurlandıran Saraçoğlu'na bizler de teşekkürlerimizi iletiyor, böylesi hayati bir projeye katkı sağlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.