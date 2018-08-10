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10 Ağustos 2018 11:22

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak, "2018-2019 yılı hedeflerimizi belirledik"

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak,

10 Ağustos 2018 11:22


Ziyarette 2017-3018 eğitim yılı değerlendirmesi LGS sonuçları ve PYBS sonuçları ve 2018-2019 yılı eğitim hedefleri hakkında okul müdürleri ile istişarelerde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "2017-2018 Eğitim öğretim Yılının değerlendirmesi LGS sonuçları ve yerleştirmeleri PYBS sonuçları okullarımızın Ülke ve İldeki başarı durumları ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı hedeflerimiz ile ilgili planlama çalışmalarında bulunduk. Okul müdürlerimizle istişarelerde ettik, gerekli çalışmaları başlattık" dedi.




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