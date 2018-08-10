Ziyarette 2017-3018 eğitim yılı değerlendirmesi LGS sonuçları ve PYBS sonuçları ve 2018-2019 yılı eğitim hedefleri hakkında okul müdürleri ile istişarelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "2017-2018 Eğitim öğretim Yılının değerlendirmesi LGS sonuçları ve yerleştirmeleri PYBS sonuçları okullarımızın Ülke ve İldeki başarı durumları ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı hedeflerimiz ile ilgili planlama çalışmalarında bulunduk. Okul müdürlerimizle istişarelerde ettik, gerekli çalışmaları başlattık" dedi.