Develi Kaymakamı Murat Duru 10 Ocak Türk İdarecileri günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Türk İdarecileri Günü toplantısına katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, toplantı ile ilgili olarak, "10 Ocak Türk İdarecileri günü olması hasebiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İdareciler günümüzü kutladı ve yapılacak hizmetler konusunda nasihatler verdi" dedi.

Kaymakam Duru, "Cumhurbaşkanımıza en kalbi duygularla şükranlarımızı sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz" dedi.