Develi Kaymakamı Duru, öğrenci yurdunu ziyaret etti

Yurt ziyaretinde bulunan Kaymakam Murat Duru, okul idarecilerinden çalışmalar halkında bilgi aldıktan sonra yurt yemekhanesini denetleyerek akşam yemeğini öğrencilerle birlikte yedi. Kaymakam Duru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde oldukça başarılı olan 402 öğrenciden 112 kız ve 119 erkek öğrenciye yatılı eğitim veren Develi İMKB Fen Lisemizi ziyaret ettim. Son derece fonksiyoner, çok iyi bir eğitim kopleksi olarak yapılmış okulumuzun hem yemekhanesini denetledik hem de yatılı okumuş birsi olarak yatılı öğrencilerimizle beraber tabldotta akşam yemeğini yedik. Çocuklarımıza okullarından, öğretmenlerinden, pansiyonlarından ve yemekhanelerinden memnun olup olmadığını sordum, çocuklarımızın tamamı memnun olduklarını ifade ettiler. Bizler de ziyadesiyle memnun olduk" dedi.