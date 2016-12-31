Develi Kaymakamı Duru, yeni yıl mesajı yayımladı

Develi Kaymakamı Murat Duru yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakamı Duru mesajında; "Geçirdiğimiz 2016 yılında maalesef devletimiz, milletimiz ve hepimiz çok büyük badireler atlattık. 2016’da Türk tarihinin görmediği hainlikleri necip milletimiz çok şükür ki basireti ile birlik ve beraberlik içerisinde aşmasını bildi. Özetle 2016 yılını hep beraber hiç sevmedik ve böyle bir yılı Rabbim bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. 2017’nin ise miletimize, ümet-i Muhammed’e ve sizlere sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini diler. Yine 2017’nin Necip Büyük Türk Milleti’nin tek dişi kalmış emperyalist canavarlara ve onların gayri meşru çocuklarına karşı da sürdüreceği 2. İstiklal harbi sürecinde kutsal mücadelemiz için birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sım sıkı pekişmesine vesile olmasını Hak Tala’dan niyza ederim. Selam, sevgi, saygı ve dua ile" ifadelerini kullandı.