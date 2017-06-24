Develi Kaymakamı Murat Duru: “Ramazan Bayramı kardeşliğin sembolüdür”

Kaymakam Murat Duru mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce yaratan Ramazan Bayramınızı mübarek eylesin sevgili dostlarım, kardeşlerim ve Develi’nin güzel insanları. Sosyal ve dini yaşantımızla çok önemli ve müstesna bir yeri olan milli birlik ve beraberliğimizi, saygının, sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün her zamankinden daha çok yaşandığı Ramazan Bayramının, siz dostlarıma, kardeşlerime, Develili vatandaşlarımıza Türk milletine ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz eder Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla kutlar sevgi saygı ve selamlarımı sunarım.”