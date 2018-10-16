Develi Kültür Evine Kavuşuyor

Develi'de 1800'lü yıllarda Osmanlı'dan kalan Develi Meteris meydandaki eski tarihi bina Kültür Bakanlığının da desteklediği proje ile restore edilecek.

Develi ilçesinde Osmanlı döneminden kalan eski bina Kültür Bakanlığı'nın da desteklediği proje çerçevesinde restore edilecek. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan Develi ilçesine gelen yetkililer tarihi binada incelemelerde bulundu.

Restorasyona 2019 yılında başlanacağı belirtilirken 2019 yıl sonuna tarihi binanın Develi Kültür Evi olarak hizmete açılması bekleniyor.