Develi Ülkü Ocakları Cumhuriyet Meydanı'nda Ülkücü Yemini Etti

Develi Ülkü Ocakları Develi Meydanında 'Andımız'ı okuyarak Ülkücü Yemini etti.

Develi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ülkü Ocakları'na üye 200 genç, 'Andımız'ı okudu. okundu ve ülkücü yemini edildi,Ülkücü yemininin ardından Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu bir açıklama yaptı.

Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncelikle tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun. Öncelikle andımız okuttuk Develi meydanında sonra Ülkücü yemini ettik" dedi.