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14 Temmuz 2018 17:03

Develi’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Develi İlçe Müftülüğü Sabiha Cebeci Kız Kur’an Kursu tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı düzenledi.

Develi’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

14 Temmuz 2018 17:03



Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proğram İstiklal Marşı ve Kur’an tilavetiyle başladı.



Açılış konuşmasını yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Gelecek yavrularımız, nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımız bu topraklarda tarihte ne olduğunu bilmeli, biz unutmamalıyız, unutturmamalıyız, unutturmamak için de bu hain darbe girişimine nesillerden nesillere aktaralım ki bir daha hiç bir hain, hiçbir bu kadar kanlı terör örgütü bir daha çıkıp bu milletin bağrına bu milletin kalbine Hançer saklamaya çalışmasın. Bakın Az önce değerli müftümüz de söyledi, Bu darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi diğer darbelerden çok daha farklıydı. Çünkü biz normal Vatandaşlarımız, insanlarımız bunlara dini istismar etmelerini dinimizin müesses güzelliklerini, müesses iyiliklerini ve milli duygularımızı istismar ederek çocuklarımızı çaldılar, paralarımızı çaldılar, ekonomik kaynaklarımızı çaldılar koskoca bir şirket oldular ve Bu şirketi de uluslararası güçler ile Emperyalist Güçler ile yönetmeye çalıştılar. Son darbeyi de 15 Temmuz’da vurmak istediler. Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı ve 15 Temmuz’u asla ve katiyen hiçbir zaman unutmamalıyız ve çocuklarımıza da unutturmamalıyız” diye konuştu.



İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ise, “Ülkemizin başına böyle bir şey gelmesin diye çocuklarımıza bugünü unutturmamak adına bir program tertip ettik. Programımızı Sabiha Cebeci, Kız Kur’an Kursu ile Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tertip ettiler, Ben hocalarına, öğrencilerine, ailelerine teşekkür ediyorum. Bizim uyanık olmamız gerekiyor. Elhamdülillah yüreğimizde iman var, vatan, Kur’an, bayrak sevgisi var, bunları çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor” dedi.



Program slayt gösterileri ve öğrenciler tarafından okunan ilahi ve şiirlerle sona erdi.




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