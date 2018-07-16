Develi’de 15 Temmuz Kutlamaları Yapıldı

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından başlayan kutlamalarda konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "15 Temmuz şehitlerimizi anma ve milli birlik günümüz kutlu olsun. 2 yıl önce 15 Temmuz’da hep beraber bir çok destansı kahramanlıklara şahit olduk. Develi’den, Hakkari’den Edirne’ye kadar bu milletin yazdığı destanlara şahit olduk. Bu cennet vatana, bu aziz Türk milletine bu bayrağa hainliklere şahit olduk" dedi.

Duru konuşmasına şöyle etti:

"1071 de Anadolu topraklarını bize yurt edinen Alpaslan’a, Osmanlıyı kuran Osman gazilere, İstanbul’u fetheden Fatihlere, Abdulhamitlere, Mustafa Kemallere ve 15 Temmuz gecesi hayatı pahasına meydanlara inen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet gibi Devlet Bahçeli’ye selam olsun"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "2 yıl önce tam bu saatlerde hain FETÖ örgütünün şerefli Türk askerinin şerefli ordumuzun kisvesi altına girerek darbe yapıp vatanımızı bölmek, milletimizi parçalamak, ezanımızı susturmak ve bayrağımızı indirmek için yapmış olduğu kalkışmanın demokrasi bayramına döndüğü gündür bugün. O içimize sızmış hainler emellerine ulaşmak için bu millete, kendilerine emanet edilen tankla tüfekle saldırdılar ama hamd olsun başarıya ulaşamadılar hüsrana uğradılar,çünkü onların hesaba katmadıkları vardı. Neydi o hesaba katmadıkları 1071 yılında Anadolu’yu yurt edinen aziz Türk milletini hesaba katmadılar" dedi.