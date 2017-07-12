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12 Temmuz 2017 16:17

Develi’de 15 Temmuz sergisi açıldı

Develi Belediyesi tarafından, Develi meydanında 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Develi’de 15 Temmuz sergisi açıldı

12 Temmuz 2017 16:17


Sergi açılışına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Mustafa Mardar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, MHP Develi İlçe Başkanı Alim Kabak ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru 15 Temmuzu hatırlatan bu güzel fotoğraf sergisi için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür etti.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “11-15 Temmuz tarihleri arasında’15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü’ olması münasebetiyle 15 Temmuz gecesi ve sonra yaşananların fotoğraflarını 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak adına Develi Meydanında sergi düzenledik bütün Develi halkını su sergimize davet ediyorum” diye konuştu.




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