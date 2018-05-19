Develide 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı kutlamaları

Develi Meydanında Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalara Develi Kaymakamı Murat Duru ve ilçe protokolü katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru’nun öğrencilerin, sporcuların ve Develilerin 19 Mayıs bayramını kutlamasının ardındangünün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldı, şiirlerin okundu ve öğrencilerin halk oyunu gösterilerini sergiledi. Büyük bir coşkuyla devam eden programda ayrıca Develi’deki sporcu gençler savunma sporlarında hünerlerini sergiledi. Yapılan müzik dinletisi ise dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kutlamalar İlçe Protokolünün resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye girdiği öğrencilere kupalarını vermesinin ardından sona erdi. Programın sonunda duygu ve düşüncelerini belirten kısa bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Duru. “Belediye Başkanımızın her okula masa tenisi hediye etmesinden dolayı kendisine şahsım ve tüm öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe protokolünün öğrencilerle halaylar çekip, oyunlar oynadığı Stadyum tam bir bayram yerine döndü.