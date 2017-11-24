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24 Kasım 2017 16:31

Develi’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri coşkulu geçti

24 Kasım Öğretmenler Günü Develi’de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Develi’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri coşkulu geçti

24 Kasım 2017 16:31


Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program daha sonra Ayşe-Yahya-Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin Mustafa Aksu Kültür Merkezinde hazırladığı programla devam etti.


İlçe protokolünün de katıldığı programa Develi’deki öğretmenler ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başlayan törende daha sonra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kısa bir selamlama konuşması yaptı. Öğretmenlik mesleğinin öneminden bahseden Başkan Cabbar “Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Burada bulunan bulunmayan tüm öğretmenlerimizin ve üzerimde emeği olan öğretmenlerimin gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum” dedi. Develi Kaymakamı Murat Duru ise en önemli günlerden olduğunu belirttiği 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kaleme aldığı duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Batman Kozluk’ta 9 Haziran’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına hazırlanan klipin izletilmesinin ardından adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Başkan Cabbar yemin eden öğretmenlere hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerin gösterilerinin de sergilendiği programda ayrıca Ayşe-Yahya-Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Berber ve öğretmenlerin şiir ve türkü dinletisi sunuldu. Emekli olan öğretmenlere Kaymakam Duru tarafından hediyeler takdim edildikten sonra Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeler verildi. Program düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.




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