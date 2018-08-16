Develi’de 75 traktöre reflektör takıldı

Seminer sonrasında Develi protokolü, 75 traktöre reklektör taktı.

Seminere, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özcan Zengin ve traktör şoförleri katıldı. Seminerde bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "İlçemiz adına farkındalık oluşturmak için güzel bir proje icra ediyoruz, bu güzel projeyi Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar bey ve İlçe Jandarma Komutanımızla beraber icra ediyoruz. Farkındalık oluşturmak adına Sindelhöyük mahallemizde traktörü olan bütün çiftçilerimizle birlikteyiz. İlçe jandarma komutanlığımızın trafik timleri çiftçilerimize daha kazasız, daha mutlu ve trafikte daha dikkatli kullanabilmeleri için seminer verildi. Bütün çiftçilerimize reflektör dağıttık" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "İlçe Jandarma Komutanlığımız, kaymakamımız ve belediyemiz ortaklaşa bir farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Biliyorsunuz, ülkemizde trafik kazaları çok fazla. Tarım ve hayvancılığa bağlı bir ilçe olduğumuz için bizde de traktör aracı çok fazla. Römork arkalarında reflektörlerin olmadığını tespit ettik, kazaları önlemek adına acaba bir katkımız olur mu, diye ortaklaşa bir projeye başladık. Tüm Sindelhöyük’deki traktörleri olan hemşerilerimizi, toplayarak onları önce bilgilendirme kursu verdik ve akabinde de traktörlerin arkalarına reflektörleri takarak farkındalık yapmak istedik. Bunu ilçemizin diğer mahallelerinde de yaygınlaştıracağız. Amacımız, burada kazaların önüne geçmektir" dedi.

Konuşmaların ardından Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, traktörlere reflektör taktı.