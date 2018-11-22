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Develi'de asayiş toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında Asayiş toplantısı yapıldı.


Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Jandarma Komutanı Özcan Cengiz ve Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru toplantıyla ilgili açıklamasında; "Develimizin güzel İnsanlarının huzur ve güveni için yapmış olduğumuz rutin asayiş toplantımıza bugün Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar da katıldı. Toplantımızda huzurlu ilçemizin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı gece gündüz hep beraber elimizden gelenin en fazlasını yaparak alınması gereken tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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