Develi’de bayramlaşma Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı

Katılımın yoğun olduğu bayramlaşmaya; Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, KAYDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, İlçe STK Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Belediye Müdürleri, muhtarlar ve Develi Halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ayrıca İstanbul İncesu Kızılören Dernek Başkanı Mustafa Göçen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldılar.

Bayramlaşma programı KAYDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şam’ın tebrik konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan Başkan Cabbar konuşmasında “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanın bayramına kavuştuğumuz ve bayramın sükûnet ve huzurlu bir ortamda geçmesinden dolayı Rabbime hamd ediyorum. Bayramı ülkelerinde top sesleri, acı ve esaret altında geçiren kardeşlerime dua ediyor ve onlarında bizim gibi bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirmelerini diliyorum” dedi. Develi Kaymakamı Murat Duru ise konuşmasında “Bayramlar birbirimize kenetlenmemiz için Yüce Allah’ın biz Müslümanlara büyük ikramıdır. İnsanların birbirine yakınlaşmasına vesile olduğu bayramda da barış, huzur ve mutluluğun vatanımızdan eksik olmamasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası katılımcılar ve vatandaşla bayramlaşma yapan protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi ve Jandarma Komutanlığı ziyaretleri ile devam etti. Jandarma Komutanlığını ziyarette Başkan Cabbar ailesi ile görüşmemiş olan askerlerin ailelerini arayarak Mehmetçiklere jest yaptı.