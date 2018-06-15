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15 Haziran 2018 15:19

Develi’de bayramlaşma

Kayseri’nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile organize edilen programla yapıldı.

Develi’de bayramlaşma

15 Haziran 2018 15:19


İlçe Cumhuriyet Meydanı belediye parkında katılımın yoğun olduğu bayramlaşma; Kaymakam Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri, belediye müdürleri, muhtarlar ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Başkan Cabbar’ın tebrik konuşmasıyla başladı. Cabbar konuşmasında; “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanın bayramına kavuştuğumuz ve bayramın sükûnet ve huzurlu bir ortamda geçmesinden dolayı Rabbime hamt ediyorum. Bayramı ülkelerinde top sesleri, acı ve esaret altında geçiren kardeşlerime dua ediyor ve onlarında bizim gibi bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirmelerini diliyorum” dedi. Kaymakam Murat Duru ise konuşmasında; “Bayramlar birbirimize kenetlenmemiz için Yüce Allah’ın biz Müslümanlara büyük ikramıdır. İnsanların birbirine yakınlaşmasına vesile olduğu bayramda da barış, huzur ve mutluluğun vatanımızdan eksik olmamasını temenni ediyorum” dedi.


Konuşmalar sonrası katılımcılar ve vatandaşla bayramlaşma yapan protokol üyeleri daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi ve Jandarma Komutanlığı ziyaretleri ile devam etti. Jandarma Komutanlığını ziyarette Başkan Cabbar, ailesi ile görüşmemiş olan askerlerin ailelerini arayarak Mehmetçiklere jest yaptı. Bayramın birinci gününün Cuma günü olmasından dolayı da Develi Belediyesi ekipleri Merkez Çarşı Camiinde Cuma namazı sonrasında Develililere lokum ikramında bulunarak bayramlarını tebrik etti.




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