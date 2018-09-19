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Develi'de çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Büyük Künye Mahallesindeki parke çalışmalarında sona yaklaşan ekipler, Küçük Künye Mahallesinde yapılacak parke çalışması öncesinde de zemin hazırlıklarını tamamladı. Çöten, Millidere ve Çukuryurt Köylerinde taziye yeri yapımını tamamlayan ekipler ayrıca taziye yeri çevresine de kilit parke döşeyerek çevre düzenleme çalışması da yaptılar. Gümüşören Mahallesinde tamamlanan kanalizasyon çalışmasının ardından parke çalışmaları devam ederken Çöten Mahallesindeki parke çalışmaları da tamamlandı.


Gerek kırsal gerekse merkez mahallelerde çalışmalara hız verildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yağışlar başlamadan önce gerek kırsal gerekse merkez mahallelerimizde ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Özellikle asfalt ve parke çalışmalarımızı seri bir şekilde tamamlamak istiyoruz ve çalışmalarımız da aksamadan devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bütün mahallelerimiz vadettiğimiz hizmetlerimize ulaşmış olacaklar” dedi.


FEN LİSESİ VE FAHRİ MOR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇEVRESİNDE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI


Yukarı Develi yolunda, M. Asım Köksal Mahallesi Paksoy Caddesinde, M. Akif Ersoy Mahallesinde, Harman Mahallesinde, Yeni Mahallede, İbrahim Ağa Mahallesinde, Camicedit Mahallesinde ve Aşağı Everek Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler Fen Lisesi çevresindeki sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladıktan sonra çalışmalarına Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde devam ediyor.

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