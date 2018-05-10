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10 Mayıs 2018 12:14

Develi’de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

Develi’de Şehit Jandarma Er Yaşar Pusatlıoğlu Anaokulu öğrencileri tarafından çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Develi’de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

10 Mayıs 2018 12:14



Develi stadyumunda yapılan etkinliklere Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Develi Kaymakamı Murat Duru, “Yaşar Pusatlıoğlu Anaokulumuzun koordinatörlüğünde ilçemizdeki bütün anaokullarımızın katılımı ile "çocuk oyunları" etkinliğini düzenledi. Mevlamızın verdiği en büyük nimetilerin başında gelen yavrularımızın sergiledikleri birbirinden güzel oyunları ve figürleri bizleri ziyadesi ile mutlu ve memnun etti. Bu anlamlı güzel etkinliği hazırlayan başta okul müdürümüz Menşure Yıldız Girgin’e öğretmenlerimize, yavrularımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu gibi etkinlikler inşallah sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlayacaktır.Böylesi bir programı düzenledikleri için okul idaresine ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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