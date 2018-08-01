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01 Ağustos 2018 15:38

Develi’de çocuklar aileleri ile spor yapıyor

Develi Belediyesi, Develi Kaymakamlığı ve Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ‘Ailemle Spor Yapıyorum’ projesine başladı.

Develi’de çocuklar aileleri ile spor yapıyor

01 Ağustos 2018 15:38


Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 130 çocuğun aileleriyle birlikte tekvando ve yüzme gibi sportif faaliyetlerde bulunacağı projenin açılışına katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi merkezine uzaklığı sebebiyle kurslara gerektiği gibi katılım sağlayamayan Bahçelievler mahallemizdeki yavrularımıza yönelik bu etkinliğimizin gerektiği gibi amacına ulaştığını görmekteyiz. Kursları adeta evlerine getirerek yavrularımızın velileriyle birlikte kaliteli vakit geçireceği bu etkinliklere destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah mahallelerimizdeki bu ve benzeri sosyal ve spor faaliyetlerimizi geliştirerek yaygınlaştırma gayreti içerisinde olacağız” dedi.




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