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Develi'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü kutlamaları Develi’de de coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü kutlamaları Develi'de de coşkuyla gerçekleştirildi.


Dün Develi Cumhuriyet Meydanında Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Develi Kaymakamı Murat Duru'nun makamında İlçe protokolünün tebriklerini kabulüyle devam etti. Tebriklerin kabulünün ardından ilçe protokolü Develi Cumhuriyet Meydanındaki programlar için meydana geldi. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın okulları tebrikiyle başlayan program, Kaymakam Duru'nun günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafının da okunduğu programda öğrenciler şiir okudu. Ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüller takdim edildi.


Gençlik Hizmetleri spor İlçe Müdürlüğü bağlı Devali Spor Kulübünün hazırladığı tekvando ve Necmiye-Mustafa Maşlak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin folklor gösterisi büyük beğeni topladı. Program protokolün selamlanması ve geçit töreniyle son buldu. Programın ardından İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Başkan Cabbar diğer protokol üyeleri ile birlikte İlçe Meydanındaki halkla merhabalaşarak onların da bayramlarını tebrik ettiler.

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