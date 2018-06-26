Develi’de Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru,İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar,İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi,İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Başkanlığımızda 30 Haziran ve 1 Temmuz’da ülkemiz genelinde olduğu gibi Develimizde de yapılacak olan Yüksek Eğitim Kurumları Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Develimizde 14 okulumuzda ÖSYM’ce yapılacak Yüksek Eğitim Kurumları Sınavına 5091 çocuğumuz sınava girecek. Yaptığımız toplantıda yavrularımızın geleceği için hayati önem taşıyan sınav için güvenlik dahil koordinasyon gerektiren her konu görüşülmüş olup gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Sınava girecek yavrularımıza başarılar diliyor, Allah onların zihinlerini açık eylesin inşallah" dedi.