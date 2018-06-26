Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 13:03

Develi’de Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Develi de 2018 Yüksek Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında yapıldı.

Develi’de Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

26 Haziran 2018 13:03

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru,İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mandar,İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi,İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru "Başkanlığımızda 30 Haziran ve 1 Temmuz’da ülkemiz genelinde olduğu gibi Develimizde de yapılacak olan Yüksek Eğitim Kurumları Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Develimizde 14 okulumuzda ÖSYM’ce yapılacak Yüksek Eğitim Kurumları Sınavına 5091 çocuğumuz sınava girecek. Yaptığımız toplantıda yavrularımızın geleceği için hayati önem taşıyan sınav için güvenlik dahil koordinasyon gerektiren her konu görüşülmüş olup gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Sınava girecek yavrularımıza başarılar diliyor, Allah onların zihinlerini açık eylesin inşallah" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç