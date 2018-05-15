Develi’de Filistin’deki Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Diplomatik seviyede gerekli bütün yaptırımların yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek ve şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılmak için yurdumuzun dört bir tarafı tek ses oldu. Bugün ülke genelinde uygulanan gıyabi cenaze namazı ve İsrail’i telin programına Develi’de güçlü ses verdi. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda Develili öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında birleşerek şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının son gelişmelerle ilgili basın açıklamasını okuyan İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak daha sonra imam olarak Develililere gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Yaşanan bu hadiselerden dolayı derin üzüntü hissettiğini belirten Başkan Cabbar “Rahmet ve mağfiret ayı Mübarek Ramazan arefesinde katil İsrail Devletinin zulmüne sessiz kalmamak ve oradaki kardeşlerimize sahip çıkmak, yanlarında olduğumuzu bildirmek adına burada bulunuyoruz. Rabbim bu mübarek Ramazan ayı hürmetine bizlere güçlü bir ümmet olma şuuru versin. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın bu dik duruşu ve girişimleriyle Rabbimizin de inayeti ve yardımıyla oradaki zulmün tez zamanda son bulmasını niyaz ediyorum” dedi.