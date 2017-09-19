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19 Eylül 2017 17:17

Develi’de Gaziler Günü kutlandı

Develi’de Gaziler Günü kutlaması yapıldı.

Develi’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 17:17


Cumhuriyet Meydanında başlayan etkinlikte Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından Asteğmen Gökhan Macit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi’nin düzenlediği gösteriyle devam etti. Okul Müdürü Sabit Arslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrencilerinden Nisa Yücel ve Melike Batı şiir okudu. Programda ayrıca Kurşun Asker isimli bir kahramanlık hikâyesi izletildi.


Develi Belediyesi olarak her daim gazilerin yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizle birlikte gazilerimiz bu milletin bekası için iki büyük manevi değerimizdir. Bu vesileyle Rabbimden şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize ise huzurlu, sağlıklı bir ömür niyaz ediyorum” diye konuştu.


Gaziler Günü etkinlikleri Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Develi Müdürlüğünün düzenlediği yemek ikramıyla son buldu.




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