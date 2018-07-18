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18 Temmuz 2018 13:22

Develi’de güneş enerji santrali çalışmaları sürüyor

Develi Reşadiye Mahallesi 1848 ada 1-2 parsellerde yapımı devam etmekte olan 999 kilovatlık güneş enerji santralindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Develi’de güneş enerji santrali çalışmaları sürüyor

18 Temmuz 2018 13:22


İhalesi tamamlanan santralin yapımını üstlenen şirket tarafından yaz sonuna bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları, yeraltı kabloları ve trafo merkezlerinin kurulmasının ardından çelik konstrüksiyonlar da yere çakılarak sabitlenmesi yapıldı. Güneş panellerinin yerleştirilmesinin ardından çalışmaların nihayete ereceğini belirten Başkan Cabbar, “1 megavat gücünde, 20 dönümlük alana kurulacak olan tesisimizin kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyemizin tüm hizmet binalarındaki elektrik ihtiyacını, kendimizin üreteceği bu santralden karşılayacağız. Dolayısıyla enerji için ödediğimiz bütçe kasamızda kalırken, aynı zamanda enerji satışı da yaparak belediyemiz için de önemli bir katma değer kazandırmış olacağız. Yaz mevsiminin sonuna faaliyete girmesini planladığımız tesisimiz şimdiden Develi’mize hayırlı olsun” dedi.




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