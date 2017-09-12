Develi’de güvenli eğitim ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Kaymakam Murat Duru, Garnizon Komutanı Mustafa Mardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, emniyet müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru, "İçişleri Bakanlığımızın ve Kayseri Valiliğimizin çocuklarımıza güvenli eğitim ortamının sağlanması ve uyuşturucu tacirlerine karşı etkin mücadele eylem plan, programı ve talimatları doğrultusunda çok verimli ve faydalı toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün bu kapsamda belediye başkan vekilimiz, bütün sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, okul aile birliği başkanlarımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, milli eğitim müdürümüz, müftümüz, sağlık müdürümüz, başhekimimiz, tarım müdürümüz, sosyal hizmet merkezi müdürümüz ve bütün okul müdürlerimizle ile birlikte toplantı yaptık. Huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develi’mizde çocuklarımızın ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını bozabilecek muhtemel konuları ve çocuklarımızın en güvenli eğitim ortamının sağlanması konularını değerlendirdik ve çok önemli kararlar aldık" dedi. Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri, uyuşturucu tacirleri ile etkin mücadele, okul önlerinde ve çevrelerinde alınacak tedbirleri, öğrencilerimizin taşıma güvenliği kapsamında okul servis araçlarının teknik ve yeterlilik yönünden denetim ile sürdürebilirliği, öğrenci taşıma servislerinde meydana gelen aksaklıklar, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, okullarımız bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerin gıda ve genel denetimleri ile alınması gereken tedbirler, konuyla ilgili 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında uygulayacağımız projeler, Develi’mizde farkındalık oluşturmak için geniş katılımlı toplantılar yapılması, müftülüğümüz Cuma vaazlarında konuyla ilgili olarak insanımız bilgilendirmeleri. Toplantımızda aldığımız karaları asla taviz vermeden seferberlik düzeyinde kararlı ve etkin bir şekilde uygulayacağımızı sevgili Develi’mizin güzel insanları, hemşehrilerime ifade etmek istiyorum."